bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mencetak sejarah baru dengan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 secara progresif hingga tembus Rp 4.559.287 per bulan.

Kebijakan di era kepemimpinan Gubernur Wayan Koster ini melonjak drastis sebesar Rp 1.351.828 atau sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP 2026 yang berada di angka Rp 3.207.459.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPS) Bali yang berlaku efektif pada 1 Januari 2027.

"Upah minimum Provinsi Bali tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287,00 per bulan," ujar Gubernur Koster dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11) kemarin.

Selain UMP umum, Pemprov Bali juga menetapkan UMPS 2027 khusus untuk sektor hotel bintang (sesuai KBLI 2025) yang dipatok lebih tinggi, yakni sebesar Rp 4.644.907 per bulan.

Lonjakan signifikan ini membuat rasio UMP Bali 2027 terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2027 yang tercatat sebesar Rp 5.604.481 melonjak menjadi 81,35 persen.

Capaian ini jauh melampaui rasio tahun 2026 yang hanya menyentuh 61,54 persen dari KHL Rp 5.253.107, sehingga kini resmi masuk kategori memenuhi kebutuhan hidup layak.

Koster menjelaskan, keputusan menaikkan UMP hingga menyentuh angka Rp 4,5 juta merupakan tindak lanjut atas aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali pada 21 Oktober dan 20 November 2026.