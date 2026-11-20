bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mendorong kalangan akademisi dan peneliti untuk tidak sekadar mengejar syarat akademik, tetapi menghasilkan riset aplikatif untuk menjawab persoalan nyata pembangunan daerah.

Koster menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional Sains dan Teknologi (Senastek) ke-13 Tahun 2026 di Kampus Universitas Udayana (Unud), Jimbaran, Badung, Kamis (19/11).

“Selain untuk memenuhi persyaratan akademik, saya berharap berbagai riset yang dikerjakan juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan Daerah Bali.

Jadi, silakan berkoordinasi dengan Badan Riset,” ujar Koster.

Menurut Koster, Pemprov Bali telah membuktikan sinergi nyata bersama akademisi Unud lewat proyek Turyapada Tower dan pengembangan Keyboard Aksara Bali.

Ke depan, riset tematik dari hulu ke hilir diharapkan mampu menopang kebijakan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang bertumpu pada enam sektor unggulan berbasis sumber daya lokal agar ekonomi Bali tidak melulu bergantung pada pariwisata.

Koster turut menyoroti pembenahan tata kelola pariwisata, termasuk penertiban platform online travel agent (OTA) yang memasarkan vila tak berizin.

“Sebelumnya mereka dengan bebas memasarkan vila tak berizin, lalu saya panggil dan ternyata rata-rata kantor pusatnya di Singapura.