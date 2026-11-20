bali.jpnn.com, KUTA - Midea kian agresif memperluas penetrasi pasar global dan Asia dengan merambah dunia sepak bola.

Raksasa peralatan rumah tangga ini resmi menjadi global supporter untuk seluruh kompetisi resmi di bawah naungan Konfederasi Sepak Bola Asia alias Asian Football Confederation (AFC).

Langkah strategis ini melengkapi portofolio Midea yang sebelumnya meresmikan kerja sama sebagai sponsor utama Barcelona FC hingga 2030.

Menurut Brand Manager Marketing Communication Midea Electronics Indonesia Fitria Nagari, kolaborasi bersama AFC mencakup berbagai ajang bergengsi, mulai dari kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia (senior, U-20, U-23), Piala Asia Futsal, hingga Liga Champions Asia.

"Partnership global sudah kami lakukan bersama Barcelona FC.

Sekarang kami ingin membawa Midea semakin besar di tingkat Asia melalui AFC, karena sepak bola punya komunitas masif untuk memperluas eksposur brand awareness," ujar Fitria Nagari di Kuta, Badung, Jumat (20/11).

Sejalan dengan gebrakan tersebut, Midea juga menggeber kampanye pasar domestik lewat program promo akhir tahun bertajuk ‘Ideal Home of Champions’ yang berlangsung mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Menyambut gelaran AFC Asian Cup 2027 di Saudi Arabia, Midea menggelar roadshow di 15 kota besar Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Bali, dan Makassar.