bali.jpnn.com, DENPASAR - Ajang pameran IDE.IND yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) di Mal Bali Galeria, Denpasar, Kamis (19/11), menjadi panggung pembuktian bagi para pelaku ekonomi kreatif lokal (local heroes) Pulau Dewata.

Dua di antaranya adalah Intan dan Irene Setiawati.

Keduanya hadir membawa kisah kegigihan yang berbeda, mulai dari inovasi teknologi kesehatan mental hingga pelestarian kriya perhiasan tradisional yang menembus pasar internasional.

Intan, bersama suaminya yang berprofesi sebagai psikiater, mengembangkan Selfcare, sebuah platform kesehatan mental yang lahir dari kegelisahan atas kuatnya stigma negatif masyarakat saat berkonsultasi ke psikiater.

Melalui aplikasi ini, pengguna bisa mengecek suasana hati harian, mengakses meditasi, menulis jurnal pribadi, hingga mengikuti tes psikologis awal secara privat sebelum memutuskan ke tenaga profesional.

"Awalnya karena masih ada stigma negatif kalau berobat ke psikiater, orang juga bingung sebenarnya sakit atau tidak. Lewat platform ini, mereka bisa mengecek lebih dulu secara pribadi," ujar Intan.

Sejak diluncurkan secara publik pada 2025, Selfcare kini telah menjangkau sekitar 6.500 pengguna dengan ribuan sesi konseling yang meluas hingga ke Jakarta dan Surabaya.

Kisah inspiratif lainnya datang dari Manika Jewellery milik Irene Setiawati.