bali.jpnn.com, DENPASAR - Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menggelar rangkaian aktivasi program unggulan di Provinsi Bali guna memperkuat ekosistem dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif (ekraf) daerah.

Kegiatan ini digelar selama empat hari dengan memboyong sekitar sepertiga kekuatan kementerian ke Bali untuk melaksanakan 25 agenda di berbagai titik.

"Kami melakukan aktivasi desa kreatif, creative hub, hingga Creative by Indonesia.

Seluruh kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif di Bali dari berbagai latar belakang," ujar Menekraf Teuku Riefky dilansir dari Antara.

Rangkaian kegiatan menyasar berbagai subsektor, mulai dari penguatan pelaku usaha kuliner, pelatihan olah vokal, public speaking, hingga pengolahan narasi lokal untuk karya audiovisual bersama para pakar.

Agenda berlanjut ke kawasan Jimbaran Hub untuk program sinergi desain, permainan papan bersama Asosiasi Board Game, pelatihan afiliator dan monetisasi bersama Genmatic, hingga lokakarya seni potret dan penulisan.

Puncak acara ditandai dengan pameran IDE.IND Bali 2026 di Mal Bali Galeria sebagai bagian dari program Creative by Indonesia.

Pameran yang berlangsung selama 12 jam (pukul 09.00–21.00 WITA) ini menampilkan 12 tenan, lima sesi talkshow seputar teknologi dan konten digital, serta permainan edukatif.