bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang dekat, cepat, dan gratis bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Kunjungan dan Pengarahan Pelaksanaan Tugas Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa Dauh Puri Kaja, Jumat (20/11).

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah serta Kadiv Pelayanan Hukum, I Wayan Redana.

Turut hadir Direktur LBH APIK Bali Luh Putu Anggreni, Perbekel Dauh Puri Kaja I Gusti Ketut Sucipta, jajaran perangkat desa, serta 27 orang paralegal Posbankum Desa Dauh Puri Kaja.

Kunjungan ini merupakan rangkaian lanjutan dari kegiatan peningkatan kapasitas paralegal yang telah dilaksanakan di Desa Dauh Puri Kaja pada 19–20 November 2026.

Para paralegal dibekali materi keparalegalan, konseling korban kekerasan, hingga mekanisme penanganan kasus bersama narasumber dari Kanwil Kemenkum Bali, LBH APIK Bali, dan psikolog.

Perbekel Dauh Puri Kaja I Gusti Ketut Sucipta menjelaskan penguatan kapasitas 27 paralegal di desanya telah dirintis sejak bimbingan teknis perdana pada 27–29 Oktober 2024.

Aktualisasi peran paralegal juga terus digerakkan melalui kolaborasi bersama Sekolah Perempuan Srikandi yang berlokasi di lingkungan Posbankum desa.