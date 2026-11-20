bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolda Bali Irjen Pasma Royce memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Karoops dan Dirreskrimum Polda Bali sekaligus melantik Dirtahti Polda Bali, Jumat (20/11).

Rotasi ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan penguatan kepemimpinan guna mengoptimalkan tugas kepolisian di Pulau Bali.

Dalam prosesi sertijab tersebut, posisi Karoops Polda Bali resmi beralih dari Kombes Soelistijono kepada Kombes Muhammad Anis Prasetio Santoso.

Jabatan Dirreskrimum diserahterimakan dari Kombes Lintar Mahardhono kepada Kombes Stevy Frits Pattiasina.

Pada momentum yang sama, Kapolda Bali juga melantik AKBP Ida Bagus Dedi Januarta sebagai Dirtahti Polda Bali.

Penunjukan ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan tahanan dan barang bukti agar berjalan makin profesional, transparan, dan sesuai aturan.

Irjen Pasma Royce menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan amanah serta tanggung jawab besar yang harus dibalas dengan kinerja terbaik.

Jenderal polisi bintang dua ini minta para pejabat baru segera beradaptasi, memahami dinamika tugas, dan melahirkan terobosan positif di satuan kerja masing-masing.