bali.jpnn.com, DENPASAR - PT PLN (Persero) memperketat pemeliharaan dan pengamanan empat sirkit kabel bawah laut yang menjadi tulang punggung penyaluran listrik dari Jawa Timur ke Pulau Bali.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan pasokan energi akibat kerusakan infrastruktur maupun aktivitas pelayaran di Selat Bali yang menghubungkan

Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dengan Gilimanuk, Jembrana.

"Pengamanan jalur kabel bawah laut menjadi perhatian karena interkoneksi listrik Jawa-Bali merupakan salah satu penopang kebutuhan energi Pulau Bali.

Terutama untuk mendukung aktivitas masyarakat, industri, dan sektor pariwisata yang terus berkembang," kata Manager Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) Jember Wisnu Praditama dilansir dari Antara.

Wisnu Praditama mengatakan PLN menjalankan pemeliharaan rutin pada empat sirkit kabel laut tersebut setiap dua tahun secara bergantian demi memastikan keandalan infrastruktur.

Prosesnya meliputi pembersihan, pengukuran, hingga pengujian teknis untuk mendeteksi potensi kerusakan sejak dini.

PLN juga rutin menggelar inspeksi berbasis teknologi thermovision untuk memantau titik panas, pengukuran korona, serta pengukuran arus bocor guna mengecek kondisi isolasi peralatan kelistrikan.

"Apabila ditemukan anomali seperti korosi atau kebocoran listrik, PLN akan melakukan pemeliharaan nonrutin.