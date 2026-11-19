bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Bali mencatat kinerja ekspor komoditas unggulan terus bertumbuh sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Selama periode tersebut, instansi ini telah menerbitkan ribuan dokumen sertifikasi kesehatan untuk memenuhi permintaan pasar internasional.

Kepala Karantina Bali Heri Yuwono merinci, khusus sektor tumbuhan, jumlah sertifikasi ekspor telah mencapai 2.708 dokumen hingga Oktober 2026.

Angka tersebut nyaris menyamai capaian sepanjang 2025 yang berada di angka 2.893 dokumen.

Dari sisi sebaran pasar, produk pertanian asal Bali juga mencatatkan perluasan jangkauan dengan menembus 85 negara tujuan pada 2026, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 84 negara.

“Frekuensi penerbitan sertifikat ekspor untuk gabungan sektor hewan, ikan, dan tumbuhan pada periode Januari hingga Oktober 2026 mencapai 15.942 kali dengan total volume pengiriman lebih dari Rp3,64 miliar," ujar Heri Yuwono dilansir dari Antara.

Heri Yuwono menjelaskan, tingginya lalu lintas pengiriman tersebut didominasi oleh komoditas andalan Bali yang menjadi primadona di luar negeri, seperti buah manggis, salak, serta aneka produk perikanan dan peternakan.

Meski tren ekspor positif, Heri Yuwono mengakui proses pengiriman ke pasar global kerap dihadapkan pada variasi regulasi yang ketat dari negara tujuan, terutama terkait standar sanitasi dan perlakuan khusus.