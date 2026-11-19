bali.jpnn.com, DENPASAR - PT PLN (Persero) mengungkap penyebab gangguan kelistrikan yang sempat melanda Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu (18/11) sore.

Gangguan tersebut dipicu oleh adanya indikasi penurunan beban pada salah satu penyulang (feeder) yang memasok listrik ke area tersebut.

Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN UID Bali I Wayan Eka Susana mengatakan secara keseluruhan sistem kelistrikan yang menyuplai bandara sebenarnya dalam kondisi normal.

Namun, hasil pemantauan mendeteksi adanya anomali pada salah satu jalur penyulang khusus terminal internasional.

“Ada indikasi adanya penurunan beban pada salah satu penyulang yang menyuplai area tersebut,” ujar I Wayan Eka Susana, Kamis (19/11).

I Wayan Eka Susana mengatakan pasokan listrik menuju Bandara Gusti Ngurah Rai sejatinya didukung oleh beberapa penyulang berlapis.

Skema ini disiapkan khusus untuk menjaga keandalan dan kontinuitas aliran listrik pada objek vital nasional.

“Tim PLN langsung bergerak cepat melakukan penanganan teknis dan memperkuat koordinasi dengan pengelola bandara,” kata I Wayan Eka Susana dilansir dari Antara.