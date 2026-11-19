bali.jpnn.com, JIMBARAN - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Badan Ekraf) mengingatkan para pengembang aplikasi agar tidak mengabaikan aspek keamanan siber di tengah kemudahan pemanfaatan kecerdasan buatan alias akal imitasi (AI).

Direktur Aplikasi Kemenekraf Tri Wahyudi menilai perlindungan data menjadi aspek yang sangat krusial, terutama bagi daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata seperti Badung.

Saat ini, layanan perhotelan, kuliner, transportasi, hingga industri kreatif di kawasan tersebut kian masif bergeser ke sistem digital.

Mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga promosi wisatawan.

"Bayangkan aplikasi pemesanan wisata yang menyimpan data paspor, kartu pembayaran, dan riwayat perjalanan jutaan wisatawan.

Satu celah saja dapat merusak kepercayaan terhadap pariwisata kita.

Keamanan adalah soal tanggung jawab," ujar Tri Wahyudi saat menjadi pemateri dalam program Creative Hub for App Talent (CHAT) 2026 yang digelar di Griya Jimbaran Hub, Badung, Bali, Kamis (19/11).

Oleh karena itu, materi pelatihan dalam CHAT 2026 bertumpu pada dua pilar utama yang sejalan dengan semangat 'Learn Build Connect Grow'.