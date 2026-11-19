bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Bali menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2 Tahun 2026.

Upacara yang berlangsung pada Kamis (19/11) ini dipusatkan di halaman Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

Upacara ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Kanwil Kemenkum Bali dan Kanwil Kementerian HAM wilayah kerja Bali.

Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Ramdhani membacakan langsung amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

Peringatan tahun ini mengusung tema "IMIPAS Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina" yang menjadi arah kerja dan ukuran pengabdian seluruh jajaran.

Dalam amanat yang dibacakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menekankan bahwa genap dua tahun berdirinya kementerian ini harus dijadikan momentum evaluasi bersama untuk terus berbenah diri.

Seluruh insan Kemenimipas diminta untuk tidak anti terhadap kritik dan menjadikan suara masyarakat sebagai kompas kinerja.

"Tema Hari Bakti tahun ini bukan hanya rangkaian kata.