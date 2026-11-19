bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar menerbitkan peringatan dini siaga potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Bali.

Kondisi cuaca ekstrem ini diprakirakan melanda sebagian besar wilayah di Pulau Bali selama periode 18 hingga 20 November 2026.

“Berdasarkan hasil analisis cuaca, level siaga hujan lebat pada 18-19 November terpantau menyasar Kabupaten Tabanan,” ujar Prakirawan BBMKG Wilayah III Denpasar Diana Siregar dilansir dari Antara.

Ancaman hujan lebat tersebut diprakirakan meluas pada 19 hingga 20 November dengan status siaga di Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, dan Tabanan.

Selain wilayah berstatus siaga, BMKG juga menetapkan peringatan waspada hujan intensitas sedang di hampir seluruh kabupaten/kota lainnya di Bali secara bergantian hingga 21 November mendatang.

Merespons potensi hujan lebat ini, masyarakat serta wisatawan diimbau menyiapkan perlengkapan pelindung seperti jas hujan atau payung saat beraktivitas di luar ruangan.

Pada Kamis hari ini (19/11), sejumlah destinasi popular, mulai dari Ubud, Bedugul, Kintamani, Besakih, Nusa Dua, Kuta, Tanah Lot, hingga Sanur, mayoritas diprakirakan berawan hingga diguyur hujan disertai petir.

Tak hanya hujan lebat di daratan, BMKG turut mengingatkan potensi gelombang laut tinggi mencapai dua meter atau lebih di Selat Lombok bagian selatan serta perairan selatan Bali.