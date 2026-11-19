bali.jpnn.com, DENPASAR - PT PLN (Persero) memperkuat infrastruktur transmisi dan Gardu Induk (GI) untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan listrik di koridor Bali hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

Langkah ini diambil untuk menopang pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata di Pulau Bali serta ekspansi kawasan industri dan pertanian di Banyuwangi, Jawa Timur.

Manajer Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk (ULTG) Jember Wisnu Praditama mengatakan dinamika sektor pariwisata di Bali menjadi salah satu perhatian utama PLN.

Tingginya tingkat hunian hotel dan aktivitas usaha wisata, terutama saat memasuki musim liburan, mendongkrak konsumsi energi secara signifikan.

Tercatat, beban puncak listrik di Bali mengalami kenaikan sekitar 100 megawatt (MW), dari kisaran 1.100 MW pada 2024 menjadi sekitar 1.200 MW saat ini.

"Langkah ini merupakan upaya PLN untuk menjaga agar pertumbuhan kegiatan ekonomi tidak terkendala keterbatasan kapasitas jaringan listrik.

Terutama di wilayah yang mulai menunjukkan peningkatan kebutuhan energi dalam skala besar," ujar Wisnu Praditama dilansir dari Antara.

Selain Bali, PLN juga memetakan potensi lonjakan beban listrik di Banyuwangi, khususnya di kawasan Genteng.