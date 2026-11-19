bali.jpnn.com, DENPASAR - Sistem kelistrikan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali kembali padam, Rabu (18/11) sore kemarin.

Insiden mati lampu di salah satu pintu gerbang utama pariwisata Indonesia ini sempat terekam kamera dan viral di media sosial.

Berdasar rekaman video yang beredar luas, area koridor terminal kedatangan, mulai dari sekitar gerai komersial hingga fasilitas eskalator tampak gelap gulita akibat padamnya penerangan.

Insiden ini bukan kali pertama. Beberapa waktu lalu, kejadian serupa pernah terjadi dan mengganggu kenyamanan pengguna layanan.

Beruntung layanan kelistrikan di bandara terbesar di Indonesia Timur itu kembali normal setelah sempat mengalami pemadaman selama lebih dari satu jam.

Communication & Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi mengonfirmasi gangguan kelistrikan tersebut mulai terjadi sekitar pukul 15.45 WITA.

Pihak manajemen pun langsung menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya kenyamanan para penumpang.

"Pertama-tama, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengguna jasa bandara atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," ujar Gede Eka Sandi Asmadi dalam keterangan resminya.