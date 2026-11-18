bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Sales Area (SA) Bali memperketat pembinaan serta koordinasi dengan seluruh lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Dewata.

Menggandeng Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali, Pertamina menggelar sosialisasi ketentuan penyaluran BBM dan peningkatan kualitas layanan di Kantor SA Bali, Selasa (17/11).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan seluruh stasiun pengisian bahan bakar utama (SPBU) di Bali serta pengurus Hiswana Migas.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, langkah ini diambil untuk menjaga kepatuhan mitra penyalur sekaligus mendongkrak standar pelayanan kepada masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh mitra lembaga penyalur memiliki pemahaman yang selaras mengenai ketentuan penyaluran BBM dan standar pelayanan.

Kolaborasi dengan Polda Bali juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan serta membangun koordinasi yang semakin baik di lapangan," kata Ahad Rahedi.

Dalam pertemuan tersebut, Pertamina turut membedah lesson learned atas sejumlah insiden yang sempat terjadi di Bali pada Oktober lalu.

Evaluasi bersama ini menjadi bahan pembelajaran agar pengelola SPBU mampu mengantisipasi potensi kendala operasional sejak dini.