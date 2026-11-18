bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Konten Digital Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf)/Badan Ekonomi Kreatif menggelar Workshop

Produksi Aset Digital AI untuk Monetisasi dalam Rangka Aktivasi Desa Kreatif di Banjar Panti, Sanur, Denpasar, Rabu (18/11).

Untuk workshop ini, Kemenekraf menggandeng Asosiasi Kreator Foto Video Indonesia (AKFID) sebagai mitra pelatihan.

Direktur Konten Digital Kemenekraf Yuana Rochma Astuti mengatakan ekonomi digital di Indonesia berkembang sangat pesat dalam satu dekade terakhir.

Melalui pelatihan ini, pemerintah berupaya mendorong partisipasi generasi muda agar mampu memanfaatkan platform digital secara produktif.

"Program ini bertujuan memberdayakan generasi muda untuk mendapatkan pemasukan tambahan, salah satunya dengan menjadi kreator konten dan afiliator," ujar Yuana Rochma Astuti.

Yuana menjelaskan bahwa workshop ini tidak sekadar mengasah keterampilan teknis dan kreatif pemanfaatan kecerdasan buatan alias akal imitasi (AI), tetapi juga membekali peserta dengan strategi branding, pemasaran digital, hingga teknik monetisasi.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari aktivasi Desa Kreatif untuk mendongkrak kapasitas pelaku ekonomi kreatif di tingkat desa agar produk maupun jasa lokal memiliki nilai tambah dan daya saing.

Pemerintah memandang ekonomi kreatif yang mencakup 17 subsektor, mulai dari kuliner, kriya, fesyen, gim, aplikasi, hingga animasi dan fotografi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru (The New Engine of Growth).