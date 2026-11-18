bali.jpnn.com, WONOSOBO - Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati bersama Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana menghadiri kegiatan GI Tourism Dieng Experience and Grand Launching GI Tourism Indonesia di Bukit Telaga Menjer, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (18/11/2026).

Kehadiran Kakanwil Kemenkum Bali bersama jajaran menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Indikasi Geografis (IG), sebagai instrumen peningkatan nilai ekonomi produk unggulan daerah.

Kegiatan yang mengusung tema “A New Journey Begins in Dieng – From Origin to Experience” ini memperkenalkan konsep pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan produk Indikasi Geografis dengan pengalaman wisata, budaya, proses produksi, serta kehidupan masyarakat di wilayah asal produk.

Melalui pendekatan tersebut, Indikasi Geografis tidak hanya menjadi bentuk pelindungan hukum, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan penggerak perekonomian masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa keberhasilan pelindungan Indikasi Geografis tidak semata-mata diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, diperlukan pergeseran pendekatan dari sekadar pendaftaran menuju pemanfaatan, serta dari pelindungan hukum menuju penguatan nilai ekonomi.

“Keberhasilan indikasi geografis tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Menkum Supratman.

Menkum Supratman menambahkan, melalui GI Tourism, produk khas daerah dapat diperkenalkan secara lebih luas melalui pengalaman wisata yang menghubungkan pengunjung dengan cerita, budaya, proses produksi, dan masyarakat penghasilnya.