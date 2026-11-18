bali.jpnn.com, WONOSOBO - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi meluncurkan GI Tourism Indonesia atau Wisata Indikasi Geografis di Bukit Telaga Menjer, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (18/11).

Program ini mengintegrasikan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya indikasi geografis, dengan sektor pariwisata untuk meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat produsen.

“Keberhasilan indikasi geografis tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Saya rasa di dunia, Indonesia yang paling banyak indikasi geografisnya,” ujar Menkum Supratman Andi Agtas.

Menurut Menkum Supratman, sudah saatnya pemerintah mendorong pergeseran pendekatan pelindungan indikasi geografis, dari pendaftaran menuju pemanfaatan, dari pelindungan menuju penguatan nilai ekonomi.

Melalui GI Tourism, produk khas daerah tidak hanya dipasarkan sebagai barang, tetapi juga dihadirkan sebagai pengalaman wisata yang menghubungkan pengunjung dengan cerita, budaya, proses produksi, dan masyarakat di wilayah asalnya.

“Kami ingin menghubungkan pelindungan hukum dengan pengembangan nilai ekonomi,” kata Menkum Supratman.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati alias Ni Luh Puspa menyampaikan tren pariwisata saat ini makin mengarah pada pencarian pengalaman autentik.