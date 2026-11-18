bali.jpnn.com, KARANGASEM - Warga Banjar Saren Kelod, Desa Nongan, Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali dihebohkan dengan penemuan benda purbakala berupa batu berbentuk peti.

Temuan yang sempat viral di media sosial Facebook ini langsung menarik perhatian aparat kepolisian setempat.

Kasi Humas Polres Karangasem Ipda I Nengah Artono membenarkan penemuan benda purbakala tersebut.

Berdasarkan laporan, benda yang diduga sebagai Sarkofagus alias peti batu zaman megalitikum itu pertama kali ditemukan oleh seorang tukang bangunan saat sedang menggali tanah.

“Anggota telah turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut,” ujar Ipda I Nengah Artono dalam keterangan resminya kepada awak media, Rabu (18/11).

Peristiwa ini bermula pada Sabtu (7/11) sekitar pukul 14.00 WITA.

Tiga orang tukang bangunan, I Nyoman Diana, 53, bersama dua rekannya, I Wayan Budiasa dan I Gede Surata, tengah menggali tanah untuk pondasi pagar pekarangan di Banjar Saren Kelod, Desa Nongan.

Areal tersebut merupakan tanah milik I Wayan Suarnatha, 33 yang rencananya dialihfungsikan menjadi tempat peternakan babi.