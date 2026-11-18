bali.jpnn.com, DENPASAR - Epson kembali memperkuat lini produk pencetakannya dengan meluncurkan tiga model printer EcoTank generasi terbaru, yakni L3311, L3351, dan L5391.

Ketiga seri ini hadir sebagai penyempurnaan untuk mendukung produktivitas kerja di rumah maupun pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Berbekal rekor penjualan lebih dari 100 juta unit secara global, Epson merancang generasi terbaru EcoTank ini agar lebih praktis, efisien, serta andal untuk penggunaan jangka panjang dengan biaya operasional yang tetap hemat.

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Generasi terbaru EcoTank membawa sejumlah penyempurnaan dibandingkan seri sebelumnya, mulai dari desain bodi yang lebih ringkas dengan ukuran 20 persen lebih kecil, sistem pengisian tinta yang makin praktis, hingga peningkatan fitur konektivitas.

Berbagai pembaruan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman mencetak yang lebih nyaman, sekaligus membantu pengguna mengoptimalkan waktu dan biaya operasional.

Desain Lebih Ringkas, Pengisian Tinta Lebih Praktis

Salah satu pembaruan yang ditawarkan pada generasi terbaru EcoTank adalah desain yang lebih modern dan ringkas.

Dengan sistem tangki tinta yang terintegrasi ke dalam bodi printer, perangkat ini memiliki tampilan yang lebih menyatu dan tidak memakan banyak ruang, sehingga cocok ditempatkan di berbagai lingkungan kerja maupun rumah.