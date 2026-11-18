bali.jpnn.com, DENPASAR - Perkembangan sektor properti dan pembangunan di kawasan perkotaan turut mendorong perubahan kebutuhan fasilitas dalam sebuah bangunan.

Tidak hanya mengutamakan desain dan luas area, pemilik maupun pengelola properti kini makin memperhatikan kenyamanan, keamanan, serta kemudahan mobilitas pengguna.

Salah satu fasilitas yang diperhitungkan adalah sistem transportasi vertikal, seperti lift dan eskalator.

Jika sebelumnya fasilitas tersebut lebih banyak ditemukan di pusat perbelanjaan, hotel, dan gedung perkantoran, kini penggunaannya semakin luas, mulai dari apartemen, rumah sakit, bangunan komersial, hingga hunian pribadi.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya pembangunan gedung bertingkat, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.

Pembangunan secara vertikal membuat kebutuhan terhadap akses antar lantai yang praktis dan aman semakin penting.

Keberadaan lift dan eskalator pun tidak lagi sekadar menjadi fasilitas tambahan, tetapi mulai menjadi bagian dari perencanaan properti modern.

Kebutuhan Lift dan Eskalator Mengikuti Perkembangan Properti

Pertumbuhan bangunan bertingkat membuat sistem mobilitas vertikal memiliki peran yang makin penting.