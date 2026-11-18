bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan kapal tanker untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) dua hari sekali ke Bali.

Pengerahan kapal tanker ini untuk memastikan stok BBM di Pulau Bali aman menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Kapal tanker bersandar dua hari sekali di dermaga Terminal BBM Manggis, Karangasem dan Terminal BBM Sanggaran, Denpasar.

“Kapal itu membawa berbagai macam produk sesuai dengan kebutuhan di masyarakat,” kata Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi dilansir dari Antara.

Menurut Ahad Rahedi, stok BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) akan ditambah sesuai proyeksi peningkatan konsumsi di Bali menjelang libur Natal dan tahun baru, berdasarkan realisasi pada 2025.

Berdasar prakiraan, kebutuhan LPG subsidi di Bali akan naik sekitar 1,3 persen dan LPG non-subsidi diprakirakan bertambah hingga 9,6 persen.

Apabila digabung keduanya naik sekitar 2,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

BBM pertamax diprakirakan bertambah konsumsinya hingga 29,2 persen, pertamax turbo 37,4 persen dan pertalite diprakirakan tumbuh, tetapi terbatas yakni sekitar 0,1 persen.