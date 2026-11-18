bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebutuhan masyarakat terhadap hunian modern kini tidak hanya berfokus pada desain bangunan dan luas ruangan.

Aspek kenyamanan, keamanan, serta kemudahan akses bagi seluruh anggota keluarga juga mulai menjadi pertimbangan dalam merancang rumah.

Salah satu fasilitas yang mulai dilirik untuk melengkapi hunian bertingkat adalah lift rumah.

Fasilitas yang selama ini identik dengan gedung perkantoran, hotel, dan pusat perbelanjaan tersebut kini dapat menjadi alternatif solusi mobilitas di rumah tinggal.

Kehadiran lift di rumah tidak semata-mata berkaitan dengan kemewahan.

Bagi keluarga yang memiliki anggota lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, maupun penghuni dengan keterbatasan mobilitas, fasilitas ini dapat membantu mempermudah aktivitas sehari-hari tanpa harus terus-menerus menggunakan tangga.

Lift Rumah Jadi Alternatif untuk Hunian Bertingkat

Perkembangan kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan turut mendorong masyarakat membangun rumah secara vertikal.

Rumah dua lantai atau lebih menjadi salah satu pilihan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang tersedia.