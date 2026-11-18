bali.jpnn.com, BULELENG - Penemuan sejumlah serpihan pesawat yang diduga berasal dari kecelakaan tragis Pan American World Airways (Pan Am) Penerbangan 812 pada 1974 silam di Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, mulai menemukan titik terang.

Perbekel Tinga-tinga I Komang Adi Wirawan membenarkan puing-puing pesawat tersebut masih banyak tersebar di kawasan sungai dan tebing terjal di wilayahnya.

Benda-benda sisa kecelakaan itu kerap muncul ke permukaan terutama setelah diterjang banjir saat musim hujan.

"Iya, itu memang masih ada di sungai Desa Tinga-tinga.

Potongan dari alat-alat pesawat itu benar ada di sana, dan sering ditemukan oleh warga maupun pengunjung yang datang ke air terjun," ujar I Komang Adi Wirawan saat dikonfirmasi awak media, Selasa (17/11).

I Komang Adi Wirawan merinci, beragam komponen sisa kecelakaan sempat ditemukan oleh warga dan pengunjung.

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Mulai dari bentuk gir bergerigi hingga ban pesawat yang ia temukan sendiri pada 2020 lalu.

Bahkan, saat warga menggelar upacara adat pembersihan (pengabenan) masal pada 23 Oktober 2026 lalu untuk mendoakan para korban, ditemukan pula benda seperti syal yang masih dalam kondisi utuh.