bali.jpnn.com, BULELENG - Aksi penjelajahan untuk membuka jalur wisata baru di kawasan hutan perbukitan Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, berbuah penemuan mengejutkan.

Seorang pemandu wisata canyoning bernama Winaryo asal Banyuwangi, Jawa Timur, menemukan sejumlah serpihan yang diduga kuat merupakan puing pesawat Pan American World Airways (Pan Am) yang jatuh pada 1974 silam.

Penemuan tersebut terjadi pada Sabtu (7/11) lalu pukul 10.00 WITA.

Saat itu, Winaryo bersama lima anggota timnya dari Rindu Avenger tengah melakukan eksplorasi menyusuri sungai dan tebing air terjun menggunakan peralatan panjat lengkap.

"Ceritanya sebenarnya saya tidak menyangka ketemu barang itu.

Tujuan kami murni eksplorasi untuk membuka jalur wisata canyoning dan memasang jangkar tali di tebing air terjun," ujar Winaryo saat dikonfirmasi awak media, Selasa (17/11) kemarin.

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Sebelumnya pada 2 November 2026, Winaryo dan kolega sempat meninjau lokasi bersama satu rekannya, tetapi belum masuk ke aliran sungai.

Penelusuran penuh baru dilakukan pada Sabtu, 7 November 2026 setelah seluruh perlengkapan keselamatan siap.