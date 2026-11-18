bali.jpnn.com, TABANAN - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berhasil mengurangi jumlah pohon patah dan tumbang di Kebun Raya Eka Karya Bali (Kebun Raya Bedugul) dari 116 spesimen pada 2025 menjadi 40 spesimen per Oktober 2026.

Penurunan ini merupakan hasil pemeriksaan rutin dan tindakan preventif yang dilakukan untuk menjaga keselamatan pengunjung.

Upaya ini sekaligus untuk menjaga kelestarian genetik tanaman dari ancaman kepunahan akibat penyakit maupun faktor lingkungan.

Kebun Raya Eka Karya Bali yang berada di wilayah Bedugul, Baturiti, Tabanan, didirikan pada 15 Juli 1959, memiliki luas 157 hektare dan berada di ketinggian 1.000 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut.

Pelaksana Fungsi Pemrosesan Koleksi Ilmiah KKI Kebun Raya Eka Karya Bali BRIN I Gusti Putu Yoyok Irawan mengakui angka kejadian pohon patah mengalami penurunan signifikan.

"Namun, untuk pohon-pohon tinggi berusia puluhan tahun, jika memang sudah waktunya patah atau tumbang, yang bisa kami lakukan hanyalah upaya pencegahan," ujar I Gusti Putu Yoyok Irawan dilansir dari Antara.

Baca Juga: Kepala BRIN Dorong Kebun Raya Bedugul Bali Jadi Living Lab Unggulan

Ia menjelaskan pengelolaan koleksi ilmiah memiliki dua pilar utama, yaitu tindakan diagnostik (pemeriksaan) dan tindakan kuratif (rehabilitasi).

Menurut Yoyok, sapaan akrabnya, keduanya bertujuan memastikan kondisi pertumbuhan tanaman tetap optimal sekaligus mendeteksi dini penyebaran patogen penyakit.