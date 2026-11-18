bali.jpnn.com, DENPASAR - Banjir genangan terjadi di sejumlah titik di wilayah Bali setelah hujan mengguyur dalam beberapa hari terakhir.

Meski terjadi banjir akibat peralihan musim, tetapi kondisinya masih terpantau terkendali dan surut dengan cepat.

Berdasarkan data BPBD Bali pada periode 16 hingga 17 November 2026 pukul 18.00 hingga 08.00 WITA, tercatat ada delapan titik kejadian bencana yang melanda sejumlah wilayah.

Dominasi bencana kali ini berupa genangan air akibat hujan deras yang mengguyur kawasan perkotaan dan pariwisata.

Tercatat, ada tujuh titik banjir genangan yang merendam wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar.

Di Kota Denpasar, air sempat menggenangi sejumlah ruas jalan utama, meliputi kawasan Jalan Gatot Subroto Tengah, serta kawasan Jalan Ratna dan Jalan Sari Gading di wilayah Denpasar Utara.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Badung.

Genangan air sempat merendam kawasan padat aktivitas dan wisata, mulai dari Jalan Bumba Dauh Kerobokan, Jalan Raya Seminyak, hingga Jalan Pantai Legian.