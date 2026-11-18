bali.jpnn.com, DENPASAR - Fenomena alam kembali terjadi di Provinsi Bali sejak beberapa hari terakhir.

Udara gerah dan panas terasa sejak siang hingga malam hari.

Meski hujan beberapa kali mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Bali, tetapi suhu udara masih terasa panas.

Di wilayah Tabanan, misalnya, yang biasanya berhawa sejuk karena berada di ketinggian, suhu udara bisa menyentuh angka 34 derajat celsius.

Fenomena ini pun menjadi bahan gunjingan warganet. Apa yang sebenarnya terjadi?

Kepala Stasiun Klimatologi Bali Aminudin Al Roniri membeberkan sejumlah faktor utama yang menjadi pemicu cuaca panas ekstrem tersebut.

Menurutnya, salah satu faktor dominan adalah posisi semu matahari yang saat ini berada di Belahan Bumi Selatan (BBS).

"Saat ini matahari berada di belahan bumi selatan, setelah melintasi garis khatulistiwa tepat pada akhir September lalu.