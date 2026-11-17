bali.jpnn.com, TABANAN - Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar duduk manis menunggu di gudang menunggu kiriman gabah dari petani.

BUMN pangan ini memilih turun langsung ke jantung-jantung produksi untuk mendengar dan menjawab keluhan petani secara riil.

Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui perbaikan jalan usaha tani sepanjang 1,2 km untuk mendukung akses 320 hektare lahan persawahan bagi 500 petani di subak Bengkel, Kediri, Tabanan.

Perum Bulog juga memberikan bantuan pembangunan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pura Bedugul Beten Noho Subak Bengkel.

Kedua fasilitas tersebut diresmikan oleh Direktur Keuangan Perum Bulog Hendra Susanto di Subak Bengkel, Selasa (17/11).

Hendra Susanto menyatakan bahwa Bulog harus hadir di hulu untuk memastikan produktivitas pertanian terjaga di tengah berbagai tantangan zaman.

"Kami ke sini untuk memastikan petani kita tidak berjalan sendirian.

Capaian pengadaan beras tertinggi dalam sejarah, yakni 6,4 juta ton, tidak akan mungkin terwujud tanpa keringat dan dukungan para petani serta pemerintah daerah," ujar Hendra Susanto.