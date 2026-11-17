bali.jpnn.com, DENPASAR - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur atau The Sanur mencatatkan realisasi investasi kumulatif sebesar Rp 5,551 triliun hingga Kuartal III 2026.

Pengembangan kawasan ini melibatkan 15 tenant dan berhasil menyerap 7.611 tenaga kerja. Khusus pada Kuartal III 2026 saja, realisasi investasi tercatat mencapai Rp 515,87 miliar dengan penyerapan 2.208 tenaga kerja.

Direktur Utama InJourney Hospitality Christine Hutabarat mengatakan kehadiran The Sanur dirancang sebagai destinasi terpadu kelas dunia yang menggabungkan layanan kesehatan dan kebugaran (Indonesia’s First Integrated Health & Wellness Destination).

"Kami menyatukan berbagai keahlian melalui kolaborasi dengan mitra terkemuka untuk menghadirkan one-stop destination kelas dunia.

Jadi, masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dan wellness menyeluruh tanpa harus ke luar negeri," ujar Christine Hutabarat dalam keterangan resminya.

Menurut Christine Hutabarat, The Sanur merupakan investasi jangka panjang untuk membuka peluang kerja sekaligus memperkuat daya saing sektor kesehatan dan pariwisata Indonesia.

The Sanur memadukan empat pilar utama dalam satu kawasan, yakni healthcare, wellness, hospitality, dan lifestyle.

Kawasan Healthcare didukung oleh Bali International Hospital dengan layanan unggulan kardiologi, onkologi, neurologi, gastro-hepatologi, dan ortopedi.