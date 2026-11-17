bali.jpnn.com, DENPASAR - Populasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Provinsi Bali cukup menggembirakan.

Berdasar data Dinas Perhubungan (Dishub) Bali per September 2026, jumlah kendaraan listrik mencapai 18.034.

Perinciannya, 6.700 mobil listrik dan 11 ribu lebih sepeda motor listrik.

Kepala Dinas Perhubungan Bali I Kadek Mudarta mengatakan pertumbuhan mobil listrik selama sembilan bulan pertama tahun ini bahkan meroket hingga 100 persen dibandingkan akhir 2025 lalu.

Menurut Kadishub Bali, lonjakan kendaraan listrik ini membuka peluang bisnis baru bagi sektor pendukung.

Mulai dari penyediaan stasiun pengisian daya (charging station), bengkel servis, pemeliharaan, hingga tenaga kerja terampil.

"Pertumbuhan kendaraan listrik tentu menghadirkan peluang sekaligus tantangan.

Bukan hanya terkait penjualan, tetapi juga kebutuhan charging station, layanan servis, hingga SDM yang sesuai kebutuhan industri," ujar I Kadek Mudarta dilansir dari Antara.