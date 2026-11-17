bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar akhirnya menghentikan sementara pemasangan lapisan fasad (secondary skin) di Jalan Gajah Mada Denpasar.

Penghentian sementara pemasangan lapisan fasad dilakukan selama beberapa hari ke depan untuk memberikan ruang bagi peninjauan secara menyeluruh.

Menurut Kepala Dinas PUPR Denpasar I Gede Cipta Sudewa Atmaja, langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap masukan masyarakat sekaligus bagian dari tahapan penjaminan mutu proyek penataan kawasan tersebut.

“Kami menghentikan sementara pemasangan secondary skin untuk mendapat masukan dari masyarakat.

Keputusan ini menjadi bagian dari tahapan penjaminan mutu proyek penataan Jalan Gajah Mada,” ujar I Gede Cipta Sudewa Atmaja dilansir dari Antara.

Kadis PUPR Denpasar mengatakan peninjauan dilakukan agar hasil penataan selaras dengan karakter kawasan heritage serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Penataan kawasan pusat ibu kota Provinsi Bali tidak hanya mencakup Jalan Gajah Mada, tetapi juga Jalan Sumatera, Jalan Hasanuddin, dan Jalan MH Thamrin.

Kawasan tersebut memiliki beragam fungsi, mulai dari perdagangan, persembahyangan, hingga aktivitas masyarakat dari berbagai etnis dan umat beragama.