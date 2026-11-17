bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali kembali mengirimkan tiga talenta flair bartender terbaiknya untuk berlaga di panggung dunia.

Kontingen Bali ini dilepas secara resmi untuk mengikuti ajang bergengsi International Food Town Flair Bartender Challenge 2026 di Polandia, yang berlangsung pada 16–22 November 2026.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata melepas keberangkatan ketiga delegasi tersebut, Senin (16/11) kemarin.

Ketiganya merupakan juara kompetisi Flair Bartender tingkat provinsi, yakni Gede Rico Hardiana Widnyana, I Wayan Eka Darmawan, dan I Kadek Suniantara.

"Ajang internasional ini merupakan kesempatan strategis untuk memperluas promosi produk lokal Arak Bali sekaligus menunjukkan kualitas sumber daya manusia daerah," ujar I Gusti Ngurah Wiryanata.

Delegasi dari Bali ini bersaing dengan sekitar 70 bartender juara dari 20 negara di International Food Town Flair Bartender Challenge 2026.

Mereka berangkat ke salah satu negara di Benua Biru dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah pada 5 Oktober lalu, Gede Rico Hardiana meraih gelar Juara II dunia dalam ajang The TDub World Championship – Grand Final di Las Vegas, Amerika Serikat.

Menurut Wiryanata, misi keberangkatan ke Polandia tidak hanya sekadar mengejar trofi, tetapi juga membawa agenda strategis untuk mengenalkan Arak Bali ke pasar global.