BGN Mengawasi Ratusan Ribu Penerima Manfaat MBG di Buleleng, Sisir 41 SPPG

bali.jpnn.com, BULELENG - Pemkab Buleleng memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Senin (16/11).

Langkah ini diambil untuk menyatukan langkah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengawal layanan gizi bagi masyarakat.

Saat ini, Buleleng tercatat memiliki 41 SPPG yang melayani total 104.911 penerima manfaat.

Oleh karena itu, pengawasan berkala mutlak diperlukan demi menjamin keamanan, kebersihan, dan kelayakan makanan.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Buleleng Rusdianto mengatakan tim inspeksi akan mengacu pada 14 indikator utama untuk menilai kelayakan operasional dapur MBG.

Indikator penilaian meliputi legalitas dokumen, staf dan juru masak, sumber air minum dan memasak, rantai dingin (cold chain) dan kompor.

“Kemudian sanitasi dasar, APAR, label kemasan ompreng, luasan bangunan, gudang kering dan basah, video alur produksi, hingga CCTV pengawasan dapur,” ujar Rusdianto dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Menurut Rusdianto, pemenuhan belasan indikator tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor karena berkaitan langsung dengan fungsi teknis setiap instansi.