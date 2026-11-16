Polres Karangasem & DLH Tunggu Hasil Lab, Tambak Udang di Labasari Disorot

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Polres Karangasem bergerak cepat mendatangi lokasi aliran sungai yang berubah menjadi merah muda pekat alias pink di Banjar Dinas Bebayu, Desa Labasari, Abang, Karangasem, Senin (16/11) pukul 09.00 WITA.

Langkah ini diambil untuk memastikan penyebab pasti fenomena yang sempat viral di media sosial tersebut.

Kasi Humas Polres Karangasem Ipda I Nengah Artono menjelaskan, perubahan warna air sungai ini diduga kuat berkaitan dengan masuknya air buangan dari usaha tambak udang di sekitar lokasi kejadian.

“Air itu sempat menggenang dan tidak mengalir optimal ke laut,” ujar Ipda I Nengah Artono kepada awak media, Senin (16/11).

Kondisi genangan air dalam waktu lama, ditambah cuaca panas dan penguapan tinggi dalam dua pekan terakhir, memicu peningkatan kadar salinitas (kadar garam).

Ditambah sisa pakan serta kotoran udang, lingkungan perairan tersebut berpotensi memicu pertumbuhan mikroorganisme penghasil pigmen, seperti alga mikroskopis Dunaliella salina atau bakteri halofilik.

Meski demikian, aparat menegaskan bahwa dugaan tersebut masih sebatas analisis awal.

“Jadi, belum ada bukti valid apakah perubahan warna ini murni faktor biologis atau akibat kandungan pencemar kimia tertentu.