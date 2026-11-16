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JPNN.com Bali Bali Terkini Viral Sungai Pink di Karangasem Bali, DLH Ambil Sampel Air, Ini Dugaannya

Viral Sungai Pink di Karangasem Bali, DLH Ambil Sampel Air, Ini Dugaannya

Senin, 16 November 2026 – 19:40 WIB
Viral Sungai Pink di Karangasem Bali, DLH Ambil Sampel Air, Ini Dugaannya - JPNN.com Bali
Warga Banjar Dinas Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali, heboh, Minggu (15/11) kemarin. Kehebohan dipicu perubahan warna air sungai yang berubah menjadi pink. Foto: Instagram @karangasem.terkini

bali.jpnn.com, KARANGASEM - Warga Banjar Dinas Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali, Minggu (15/11) kemarin heboh.

Kehebohan dipicu perubahan warna aliran sungai di wilayah setempat yang menjadi merah muda pekat alias pink.

Fenomena ini pun heboh dan viral di berbagai platform media sosial setelah diunggah sejumlah akun.

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“Setelah viral, kepolisian bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karangasem langsung bergerak cepat mendatangi lokasi.

Tim langsung melakukan pengecekan dan pengambilan sampel air,” ujar Kasi Humas Polres Karangasem Ipda I Nengah Artono kepada awak media, Senin (16/11).

Berdasar hasil pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), aliran sungai yang berada di kawasan pesisir dekat laut ini terletak berdampingan dengan area usaha tambak udang.

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Hasil penelusuran di lapangan, tambak udang tersebut baru saja melaksanakan panen akhir Oktober 2026 lalu.

Sisa air buangan dari kegiatan panen tersebut dialirkan ke aliran sungai Bebayu, tetapi belum sempat mengalir secara optimal menuju laut.

Warga Banjar Dinas Bebayu, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali, heboh. Kehebohan dipicu perubahan warna air sungai yang berubah menjadi pink
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TAGS   viral media sosial pink Desa Labasari karangasem Bali polres karangasem DLH Karangasem Tambak Udang alga bloom

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