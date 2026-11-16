Kemenkum Bali Genjot Konsep Wisata Indikasi Geografis, Dongkrak Ekonomi Warga

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali terus mendorong optimalisasi perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya Indikasi Geografis (IG).

Karena hal ini bisa menjadi strategi mengembangkan pariwisata daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Webinar Road to Grand Launching Wisata Indikasi Geografis (GI Tourism) Tahun 2026 yang digelar secara daring, Senin (16/11).

Webinar ini mengambil tema “Mengangkat Identitas Daerah, Menggerakkan Pariwisata, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa IG tidak boleh hanya dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah.

Lebih dari itu, IG harus mampu memberikan nilai tambah ekonomi, memperluas akses pasar, dan memperkuat identitas lokal.

Kakanwil Milawati memaparkan bahwa Provinsi Bali saat ini telah memiliki sekitar 16 produk IG terdaftar.

Pada 2026, Kemenkum Bali mendorong pengajuan dua potensi baru, yakni Gula Aren Pedawa (Kabupaten Buleleng) dan Tenun Songket Gelgel (Kabupaten Klungkung).