BWS Bali Penida Babat Habis Gulma di Danau Batur Kintamani, Cegah Pendangkalan

bali.jpnn.com, KINTAMANI - Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida bersama TNI dan berbagai instansi terkait menggencarkan aksi pemulihan lingkungan di Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli.

Langkah ini dilakukan untuk mengatasi masifnya pertumbuhan gulma dan rumput liar yang mengancam kelestarian ekosistem danau di kawasan Bali timur itu.

Kegiatan pembersihan yang dipusatkan di Desa Buahan, Kintamani ini berlangsung selama sebulan penuh, mulai 29 Oktober hingga 29 November 2026.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP SDA) IV Bali Penida Ni Nyoman Tri Adnyani mengatakan pemeliharaan ini sangat krusial demi menjaga fungsi kawasan danau.

"Kondisi Danau Batur memerlukan penanganan karena masifnya pertumbuhan gulma dan rumput liar di area genangan serta sempadan," ujar Ni Nyoman Tri Adnyani dilansir dari laman BWS Bali Penida.

Penanganan tersebut juga merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

BWS Bali Penida mengerahkan sejumlah armada pendukung, termasuk amphibious excavator mini Ultratrex berkapasitas 8 ton dan dump truck.

Alat berat amfibi ini dikerahkan khusus untuk membersihkan gulma di area perairan genangan danau, sementara rumput liar di sempadan ditangani menggunakan mesin pemotong.