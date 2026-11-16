Operasi Zebra Agung 2026: Irjen Pasma Royce Warning WNA, Jangan Ugal-ugalan!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolda Bali Irjen Pasma Royce mengingatkan warga negara asing (WNA) agar mematuhi aturan lalu lintas dan tidak berkendara secara membahayakan selama Operasi Zebra Agung 2026.

Operasi Zebra Agung 2026 dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, pada 16 hingga 29 November mendatang.

Operasi Zebra Agung 2026 melibatkan 1.067 personel, terdiri atas 263 personel Polda Bali dan 804 personel Polresta serta Polres jajaran, dengan dukungan instansi terkait.

“Bali dikenal bukan hanya karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga karena rasa aman dan nyaman yang dirasakan wisatawan,” kata Brigjen Pasma Royce saat apel Operasi Zebra Agung 2026 di Denpasar, Senin (16/11).

Menurut Irjen Pasma Royce, pengalaman wisatawan terhadap Bali sering kali dimulai dari perjalanan di jalan raya, sejak keluar dari bandara hingga tiba di kawasan wisata.

Namun, masih ditemukan WNA yang melanggar aturan lalu lintas dan berkendara secara ugal-ugalan sehingga membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Perilaku tersebut bahkan tidak jarang menjadi perhatian di media sosial.

Berdasar data Ditlantas Polda Bali periode Januari hingga Oktober 2026, tercatat 8.151 kasus kecelakaan lalu lintas.