JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Operasi Zebra Agung 2026: Irjen Pasma Royce Warning WNA, Jangan Ugal-ugalan!

Operasi Zebra Agung 2026: Irjen Pasma Royce Warning WNA, Jangan Ugal-ugalan!

Senin, 16 November 2026 – 10:47 WIB
Operasi Zebra Agung 2026: Irjen Pasma Royce Warning WNA, Jangan Ugal-ugalan! - JPNN.com Bali
Para personel Ditlantas Polda Bali mengikuti apel Operasi Zebra Agung 2026 yang berjalan selama 14 hari, pada 16 hingga 29 November mendatang. Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolda Bali Irjen Pasma Royce mengingatkan warga negara asing (WNA) agar mematuhi aturan lalu lintas dan tidak berkendara secara membahayakan selama Operasi Zebra Agung 2026.

Operasi Zebra Agung 2026 dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, pada 16 hingga 29 November mendatang.

Operasi Zebra Agung 2026 melibatkan 1.067 personel, terdiri atas 263 personel Polda Bali dan 804 personel Polresta serta Polres jajaran, dengan dukungan instansi terkait.

Baca Juga:

“Bali dikenal bukan hanya karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga karena rasa aman dan nyaman yang dirasakan wisatawan,” kata Brigjen Pasma Royce saat apel Operasi Zebra Agung 2026 di Denpasar, Senin (16/11).

Menurut Irjen Pasma Royce, pengalaman wisatawan terhadap Bali sering kali dimulai dari perjalanan di jalan raya, sejak keluar dari bandara hingga tiba di kawasan wisata.

Namun, masih ditemukan WNA yang melanggar aturan lalu lintas dan berkendara secara ugal-ugalan sehingga membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Baca Juga:

Perilaku tersebut bahkan tidak jarang menjadi perhatian di media sosial.

Berdasar data Ditlantas Polda Bali periode Januari hingga Oktober 2026, tercatat 8.151 kasus kecelakaan lalu lintas.

Kapolda Bali Irjen Pasma Royce mengingatkan para WNA mematuhi aturan lalu lintas dan tidak berkendara secara membahayakan selama Operasi Zebra Agung 2026.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Operasi Zebra Agung 2026 Kapolda Bali Irjen Pasma Royce WNA WNA Nakal polda bali kecelakaan wisatawan Bali ETLE

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Agung Bongkar Persiapan Bali United Kontra Persib, tak Ada Rasa Gentar! - JPNN.com Bali

    Kadek Agung Bongkar Persiapan Bali United Kontra Persib, tak Ada Rasa Gentar!

  2. Jadwal Super League: PSM vs Persija, Persib Kontra Bali United, Ada Dua Derbi! - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: PSM vs Persija, Persib Kontra Bali United, Ada Dua Derbi!

  3. Arema FC Kecewa Dewangga & Julian Guevara Absen Kontra PSS & Persebaya, Hhm - JPNN.com Bali

    Arema FC Kecewa Dewangga & Julian Guevara Absen Kontra PSS & Persebaya, Hhm

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU