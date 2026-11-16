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Terumbu Karang Tunas Kelapa Ditenggelamkan di Perairan Pacung Buleleng Bali

Senin, 16 November 2026 – 09:14 WIB
Terumbu Karang Tunas Kelapa Ditenggelamkan di Perairan Pacung Buleleng Bali - JPNN.com Bali
Kwarcab Gerakan Pramuka Buleleng melakukan aksi konservasi bawah laut dengan menenggelamkan terumbu karang tunas kelapa di perairan Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Sabtu (16/11) lalu. Foto: Pemkab Buleleng

bali.jpnn.com, BULELENG - Sejumlah anggota Satuan Karya (Saka) Bahari Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Buleleng menggelar aksi konservasi bawah laut di perairan Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Sabtu (16/11) lalu.

Memakai perlengkapan selam lengkap, para anggota berlisensi menyelam ini menenggelamkan struktur terumbu karang berbentuk tunas kelapa untuk memulihkan ekosistem laut.

Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian Rekrutmen dan Pelantikan Anggota Saka Bahari Gelombang II yang dipusatkan di Pokmaswas Kertha Winangun, Desa Pacung.

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35 peserta tingkat SMA dan SMK se-Buleleng mengikuti kegiatan yang mencakup pengenalan peralatan selam, teknik penyelaman, hingga praktik konservasi.

Ketua Majelis Pembimbing Saka Bahari Kwarcab Buleleng Gede Melandrat menegaskan, kegiatan ini bertujuan menanamkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian pesisir.

“Ini bagian dari upaya kami membina generasi muda yang memang cinta bahari.

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Apalagi garis pantai Buleleng terpanjang di Bali, sehingga perlu peran serta berbagai pihak untuk menjaga dan merawatnya,” ujar Gede Melandrat dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Struktur tunas kelapa tersebut ditenggelamkan tepat di dekat kawasan Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) yang sudah dibangun sebelumnya.

Kwarcab Gerakan Pramuka Buleleng menggelar aksi konservasi bawah laut di perairan Desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Sabtu (16/11) lalu.
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TAGS   terumbu karang Tunas Kelapa Perairan Pacung Buleleng Pramuka Saka Bahari Kwarcab Buleleng konservasi Pokmaswas Kertha Winangun

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