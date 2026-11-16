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BI Bali Ungkap KKI Ritel Mulai Jadi Andalan UMKM Kelola Arus Kas

Senin, 16 November 2026 – 08:55 WIB
BI Bali Ungkap KKI Ritel Mulai Jadi Andalan UMKM Kelola Arus Kas - JPNN.com Bali
Ilustrasi pelaku UMKM mengikuti acara di Nusa Dua, Badung, Bali. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat skema Kartu Kredit Indonesia (KKI) ritel mulai diadopsi oleh masyarakat dan pelaku UMKM. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat skema Kartu Kredit Indonesia (KKI) ritel mulai diadopsi oleh masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kehadiran instrumen ini dinilai efektif memperkuat kapasitas produksi sekaligus memperluas opsi transaksi di Provinsi Bali sejak dirilis pada 17 Agustus 2026.

Deputi Kepala Perwakilan BI Bali Ronald Dungdung Parluhutan menjelaskan, keunggulan utama KKI ritel bagi UMKM terletak pada fleksibilitas transaksi dan fitur pembayaran tunda.

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“KKI ritel ini memberikan manfaat bagi UMKM melalui kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi.

Salah satunya dengan adanya fasilitas pembayaran tunda,” ujar Ronald Parluhutan dilansir dari Antara.

Menurut Ronald Parluhutan, skema pembayaran tunda memberikan dua keuntungan ganda bagi pelaku usaha.

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Bagi pedagang untuk memperluas penerimaan pembayaran karena konsumen memiliki sumber dana baru untuk berbelanja.

Bagi pengguna untuk membantu mengelola arus kas (cash flow) jangka pendek, karena tagihan belanja baru dibayar pada periode berikutnya sesuai tanggal jatuh tempo bank penerbit.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mencatat skema Kartu Kredit Indonesia (KKI) ritel mulai diadopsi oleh masyarakat dan pelaku UMKM
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TAGS   Bank Indonesia Kartu Kredit Indonesia KKI UMKM Bali Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pelaku UMKM QRIS KKI Ritel

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