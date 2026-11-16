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Kalender Bali Senin (16/11): Baik untuk Menangkap Ikan & Beternak

Senin, 16 November 2026 – 05:36 WIB
Kalender Bali Senin (16/11): Baik untuk Menangkap Ikan & Beternak - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Senin 16 November 2026 bertepatan dengan Soma Paing Ukir. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (16/11) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Paing Ukir.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (16/11) dilansir dari kalenderbali.org:

                                       

Kalender Bali Senin 16 November 2026 bertepatan dengan Soma Paing Ukir: Hari baik untuk menangkap ikan dan beternak.
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TAGS   kalender Kalender Bali Soma Paing Ukir Beternak Dewasa Ayu Hari Baik Menangkap Ikan Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali Kalender Bali Senin 16 November 2026

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