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Koster Ingin Bali Jadi Superhub Digital Dunia, 665 Ribu Pekerja Kreatif Terlibat

Minggu, 15 November 2026 – 22:05 WIB
Koster Ingin Bali Jadi Superhub Digital Dunia, 665 Ribu Pekerja Kreatif Terlibat - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster memberikan keterangan kepada awak media seusai menutup Bali Digital Festival (Bali Digifest) V 2026 di Ballroom Hotel Prime Plaza Sanur, Denpasar, Sabtu (14/11) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menutup secara resmi ajang Bali Digital Festival (Bali Digifest) V 2026 di Ballroom Hotel Prime Plaza Sanur, Denpasar, Sabtu (14/11) kemarin.

Penutupan yang bertepatan dengan Rahina Tumpek Landep ini dimanfaatkan untuk mendorong generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) agar terus berinovasi dan membawa karya lokal menembus pasar internasional.

Koster menyatakan penyelenggaraan Bali Digifest merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Tumpek Landep dalam kehidupan modern sebagai momentum mengasah ketajaman pikiran melalui karya digital.

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Ia mengaku gembira melihat perkembangan festival tahun ini yang makin maju dengan keterlibatan aktif generasi muda dan komunitas kreatif.

“Orang Bali memiliki keunggulan dalam industri kreatif.

Kreativitas sudah ada dalam diri kita dan harus terus ditumbuhkembangkan menjadi kekuatan ekonomi,” ujar Koster.

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Koster memaparkan, saat ini sekitar 665 ribu tenaga kerja di Bali telah menggerakkan sektor ekonomi kreatif.

Potensi besar ini didorong agar semakin kuat melalui kolaborasi lintas sektor.

Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan, saat ini sekitar 665 ribu tenaga kerja di Bali telah menggerakkan sektor ekonomi kreatif.
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TAGS   Koster gubernur koster Bali Digital Festival Bali Digifest Ekraf Pelaku Ekonomi Kreatif Superhub Digital Dunia Ekonomi Kerthi Bali Bali Creative Box pemprov bali

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