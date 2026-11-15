BWS Bali Penida Keruk Lumpur Telaga Tunjung, Jaga Pasokan Air 1.255 Ha Sawah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida merampungkan pengerukan sedimentasi di Bendungan Telaga Tunjung, Desa Timpag, Kerambitan, Tabanan, Bali.

Kegiatan yang berlangsung selama dua bulan pada September–Oktober 2026 ini berhasil mengangkat material sedimen dengan volume mencapai 12.000 Meter kubik.

Langkah ini dilaksanakan melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP SDA) Bali Penida sebagai respons atas tingginya laju endapan lumpur dari aliran sungai di bagian hulu.

Jika tidak ditangani berkala, sedimentasi tersebut berisiko mengurangi daya tampung waduk secara signifikan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) OP SDA IV Bali Penida Ni Nyoman Tri Adnyani menjelaskan pengerukan difokuskan pada titik-titik krusial guna memperlancar sirkulasi dan memulihkan kapasitas waduk.

“Pengerukan dilakukan pada area intake untuk membantu memperlancar aliran air, serta di bagian hulu area dermaga untuk menambah kapasitas tampungan,” ujar Ni Nyoman Tri Adnyani di laman BWS Bali Penida.

Tim mengerahkan dua unit excavator amphibious untuk mengangkat sedimen langsung dari perairan waduk.

Pekerjaan ini turut didukung dua unit excavator standar untuk memindahkan material ke dump truck menuju area pembuangan (disposal).