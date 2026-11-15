Celukan Bawang Siap Melayani Rute Alternatif Jawa–Bali, Cek Daftar Kapalnya

bali.jpnn.com, BULELENG - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan rute penyeberangan alternatif Jawa–Bali melalui Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng, Bali.

Langkah strategis ini diambil guna memecah kepadatan arus kendaraan di lintasan utama Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang – Pelabuhan Gilimanuk.

Kesiapan infrastruktur pelabuhan di Bali Utara tersebut ditinjau langsung oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Capt. Heru Susanto bersama

Kasubdit Pengembangan Usaha Angkutan Laut Capt. Asdiamani, Sabtu kemarin (14/11).

Keduanya diterima langsung Kepala KSOP Kelas IV Celukan Bawang, General Manager Pelabuhan Celukan Bawang Jumhari Nasrun, serta jajaran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Fokus utama pengecekan adalah Dermaga II dan Dermaga III yang diproyeksikan menjadi sandaran utama kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro).

Kedua dermaga ini akan melayani dua rute baru, yakni Pelabuhan Tanjung Wangi – Pelabuhan Celukan Bawang dan Pelabuhan Jangkar – Pelabuhan Celukan Bawang.

Kapal yang diproyeksikan sandar di Dermaga II meliputi KMP Portlink dan KMP Portlink 3.

Untuk Dermaga III disiapkan untuk KMP Portlink VII, KMP Jatra I, KMP Jatra II, KMP Jatra III, KMP Munic I, serta KMP Sumber Berkat 3.