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Celukan Bawang Siap Melayani Rute Alternatif Jawa–Bali, Cek Daftar Kapalnya

Minggu, 15 November 2026 – 21:21 WIB
Celukan Bawang Siap Melayani Rute Alternatif Jawa–Bali, Cek Daftar Kapalnya - JPNN.com Bali
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Capt. Heru Susanto bersama Kasubdit Pengembangan Usaha Angkutan Laut Capt. Asdiamani, meninjau persiapan Pelabuhan Celukan Bawang untuk pelabuhan alternatif Jawa - Bali, Sabtu kemarin (14/11). Foto: Instagram @pelindo_celukan.bawang

bali.jpnn.com, BULELENG - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan rute penyeberangan alternatif Jawa–Bali melalui Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng, Bali.

Langkah strategis ini diambil guna memecah kepadatan arus kendaraan di lintasan utama Selat Bali yang menghubungkan Pelabuhan Ketapang – Pelabuhan Gilimanuk.

Kesiapan infrastruktur pelabuhan di Bali Utara tersebut ditinjau langsung oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Capt. Heru Susanto bersama
Kasubdit Pengembangan Usaha Angkutan Laut Capt. Asdiamani, Sabtu kemarin (14/11).

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Keduanya diterima langsung Kepala KSOP Kelas IV Celukan Bawang, General Manager Pelabuhan Celukan Bawang Jumhari Nasrun, serta jajaran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Fokus utama pengecekan adalah Dermaga II dan Dermaga III yang diproyeksikan menjadi sandaran utama kapal Roll-on/Roll-off (Ro-Ro).

Kedua dermaga ini akan melayani dua rute baru, yakni Pelabuhan Tanjung Wangi – Pelabuhan Celukan Bawang dan Pelabuhan Jangkar – Pelabuhan Celukan Bawang.

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Kapal yang diproyeksikan sandar di Dermaga II meliputi KMP Portlink dan KMP Portlink 3.

Untuk Dermaga III disiapkan untuk KMP Portlink VII, KMP Jatra I, KMP Jatra II, KMP Jatra III, KMP Munic I, serta KMP Sumber Berkat 3.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan rute penyeberangan alternatif Jawa–Bali melalui Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng, Bali.
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TAGS   pelabuhan celukan bawang Kemenhub Ditjen Perhubungan Laut pelabuhan ketapang Pelabuhan Jangkar Pelabuhan Tanjung Wangi pelabuhan gilimanuk PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kapal roro Rute Jawa - Bali

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