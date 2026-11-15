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Jalan Sehat HKN: Koster Ajak Warga Rutin Olahraga dan Jaga Pola Makan

Minggu, 15 November 2026 – 16:02 WIB
Jalan Sehat HKN: Koster Ajak Warga Rutin Olahraga dan Jaga Pola Makan - JPNN.com Bali
Gubernur Koster membuka kegiatan jalan sehat serangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Lapangan Utama Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu (15/11). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengajak masyarakat membudayakan pola hidup sehat melalui olahraga teratur, konsumsi makanan bergizi seimbang, serta menjaga pola pikir positif dan optimistis.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat membuka kegiatan jalan sehat serangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Lapangan Utama Niti Mandala Renon, Denpasar, Minggu (15/11).

Koster mengapresiasi tingginya antusiasme warga Bali yang rutin memanfaatkan kawasan Niti Mandala Renon untuk berolahraga setiap akhir pekan.

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Menurut Koster, kebiasaan tersebut mencerminkan tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebugaran.

Ia menegaskan bahwa kesehatan tidak hanya bergantung pada kondisi fisik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesehatan mental dan cara berpikir seseorang.

"Kesehatan itu penting dijaga dari dalam, dimulai dengan cara berpikir positif dan optimistis.

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Dengan begitu, jiwa menjadi sehat dan turut memengaruhi kondisi tubuh agar tetap kuat dan bertenaga," ujar Koster.

Menurut Koster, tubuh yang sehat merupakan modal utama bagi masyarakat untuk bekerja dan berkarya secara optimal.

Gubernur Koster saat membuka kegiatan jalan sehat serangkaian Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 di Lapangan Renon, Denpasar.
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TAGS   jalan sehat Hari Kesehatan Nasional Koster gubernur koster olahraga Pola Makan

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