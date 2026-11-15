Kerja Sama Bali–NTB–NTT Segera Jalan, Koster Minta OPD Bergerak Cepat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kerja sama regional Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki tahap implementasi.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan rencana aksi oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari ketiga provinsi.

Penandatanganan berlangsung di Ruang Pertemuan Kertasabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (13/11) malam.

Penandatanganan ini disaksikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, serta Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang diteken di Golo Mori, Labuan Bajo, pada 28 Januari 2026 lalu.

Kolaborasi regional tersebut mencakup lima sektor strategis, yakni perencanaan, perhubungan, perdagangan dan industri, energi, serta pariwisata.

Pada saat yang sama dilakukan penandatanganan kerja sama antar-BUMD penjaminan kredit, yakni PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), PT Jamkrida NTB Syariah, dan PT Jamkrida NTT.

Gubernur Koster menegaskan penyusunan rencana aksi menjadi instrumen penting agar program berjalan sistematis, terarah, dan terukur dengan pembagian tugas yang jelas.