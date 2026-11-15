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Greenpeace Tolak Ekspansi Gas Fosil, Pasang Spanduk Penyu Raksasa di Benoa Bali

Minggu, 15 November 2026 – 14:58 WIB
Greenpeace Tolak Ekspansi Gas Fosil, Pasang Spanduk Penyu Raksasa di Benoa Bali - JPNN.com Bali
Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di perairan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Minggu (15/11), tepat di depan LNG FSRU dengan membentangkan spanduk raksasa berbentuk penyu bertuliskan “No Fossil Gas in Paradise”. Foto: Instagram @greenpeaceid.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di perairan Benoa, Denpasar, Bali, Minggu (15/11).

Para aktivis membentangkan spanduk raksasa berbentuk penyu bertuliskan “No Fossil Gas in Paradise” tepat di depan fasilitas LNG Floating Storage Regasification Unit (FSRU).

Aksi ini digelar Greenpeace Indonesia untuk mendesak pemerintah agar konsisten menjalankan transisi energi bersih.

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Greenpeace mendesak pemerintah mencoret rencana penambahan pembangkit berbasis energi fosil dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Pasalnya, dalam dokumen RUPTL, pemerintah dinilai masih membuka ruang bagi ekspansi pembangkit fosil, yakni pembangunan PLTU baru hingga 6 Gigawatt (GW) dan pembangkit gas sebesar 10,3 GW.

Berdasarkan kajian LPEM UI bersama Greenpeace Indonesia, kondisi ini membuat Indonesia terjebak dalam situasi carbon lock-in atau tata kelola kelistrikan yang mengunci dominasi energi fosil.

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“Jika pemerintah serius melakukan transisi energi, seharusnya tidak ada lagi ekspansi pembangkit fosil dalam rencana kelistrikan.

Penambahan pembangkit baru hanya akan memperpanjang jeratan fosil dan menghambat transisi energi,” kata Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia
Yuyun Harmono dalam keterangan resminya.

Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di perairan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Minggu (15/11), tepat di depan LNG FSRU
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TAGS   Greenpeace Greenpeace Indonesia FSRU LNG benoa Bali Fosil PLTU PLTS spanduk LPEM UI

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