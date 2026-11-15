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Selat Bali Surut, 27 Kapal Dikerahkan Urai Antrean di Kepatang & Gilimanuk

Minggu, 15 November 2026 – 06:51 WIB
Selat Bali Surut, 27 Kapal Dikerahkan Urai Antrean di Kepatang & Gilimanuk - JPNN.com Bali
Kendaraan masuk kapal feri di Pelabuhan Gilimanuk sambil menunggu air pasang. Pasang surut yang terjadi di perairan Selat Bali mengganggu penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang sejak beberapa hari terakhir. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, GILIMANUK - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoptimalkan pengoperasian 27 kapal untuk mengurai antrean kendaraan di jalur penyeberangan Selat Bali, Sabtu (14/11) kemarin.

Antrean kendaraan kembali terjadi sejak beberapa hari terakhir, baik di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, maupun Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali.

Pengoperasian 27 kapal ini untuk mengantisipasi fenomena air laut surut di perairan Selat Bali yang berdampak pada proses sandar kapal.

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Langkah ini sekaligus untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik Jawa–Bali.

Menurut Direktur Utama ASDP Heru Widodo, kesiapan armada, fleksibilitas pola operasional, dan sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci utama menghadapi dinamika kondisi alam di Selat Bali.

"Sebanyak 27 kapal dioperasikan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik Jawa–Bali.

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Kami berupaya menjaga keseimbangan antara kelancaran layanan, distribusi logistik, dan keselamatan pelayaran," ujar Heru Widodo dilansir dari Antara.

Berdasarkan pemantauan pada Sabtu pukul 16.45 WIB, ekor antrean kendaraan di Banyuwangi yang didominasi mobil pribadi dan angkutan logistik terpantau berada di sekitar kawasan Patung Gandrung.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoptimalkan pengoperasian 27 kapal untuk mengurai antrean kendaraan di jalur penyeberangan Selat Bali, kemarin (14/11)
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TAGS   Selat Bali kapal Feri pelabuhan ketapang pelabuhan gilimanuk PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang

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